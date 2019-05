Behind the Scenes: Shooting mit Yvonne Catterfeld

Es klickt und blitzt im Sekundentakt im Fotostudio Chérie in Berlin, Neukölln: Die DIVA traf Musikerin und TV-Star Yvonne Catterfeld zum Interview während eines Shootings. Die Story dazu gibt es im aktuellen Heft, die schönen Backstage-Bilder wollen wir euch nicht vorenthalten.

Beim Shooting der neuen Kampagne für lavera Naturkosmetik ist Yvonne Catterfeld genauso sympathisch, wie sie in TV-Sendungen wie “The Voice of Germany” oder “Sing meinen Song” rüberkommt. Ihr Lachen ist natürlich und offen, sie trägt ihr Herz auf der Zunge und daran, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgeht erkennt man: Die Catterfeld verstellt sich nicht! Im Gegenteil. Der DIVA verrät die 39-jährige: “Mit zunehmendem Alter traue ich mich mehr – sage öfter Nein, äußere meine Meinung mehr, als es anderen lieb ist. Ich erkenne meine Bedürfnisse besser und stehe dafür ein. Das ist ein Frage der Kommunikation.” Das komplette spannende Interview lesen sie in der aktuellen DIVA.

Ein wichtiger Teil dieser Erkenntnis ist auch, dass Yvonne deshalb mit gewohntem Team arbeitet. So ist zum Beispiel Visagistin Saskia Krause immer dabei. Sie weiß nicht nur, wie man Yvonnes Haare am Besten in Szene setzt, sondern hat auch immer ein offenes Ohr für ihre inzwischen zur Freundin gewordene Kundin.

Von den Naturkosmetik-Produkten ist Yvonne Catterfeld übrigens absolut überzeugt, wie sie im Interview verrät. Und das ist wohl auch ein Teil des Geheimnisses ihrer natürlichen Schönheit.