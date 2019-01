Beauty Rules 2019

Duschen am Morgen. Für manche ist es eine klare Sache: Ohne Dusche kommt man nicht in die Gänge. Doch ein großer Teil der Menschheit plädiert für das ausgiebige Duschbad nach einem harten Tag – schön erfrischt und duftend ins Bett also. Beauty-Expertin Susanne Kaufmann rät allerdings zu ersterem: Über Nacht scheidet der Körper Giftstoffe aus, die wir uns am Morgen unbedingt weg waschen sollten. Und am Besten: mit kaltem Wasser abschließen. Klingt zwar eisig – aber einleuchtend.