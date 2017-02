Best of Business Looks

Kurswechsel in puncto Geschäftsgarderobe: Eine neue Farbpalette erobert die Führungsetage. Auch in Sachen Schnitt- und Materialwahl zeigt sich ein Wandel. Innovativ und zeitgenössisch – so macht man mit Mode Karriere.

Nude Töne

Sichere Bank: Sand, Nude und Beige sind das neue Triumvirat für den Business-Bereich. Als sogenannte »New Neutrals« laufen sie Schwarz und Weiß den Rang ab, lassen sie sich doch mit nahezu jeder anderen Farbe kombinieren und funktionieren auch als Komplettlook.

Rüschendetails von PASKAL, um € 420,-. net-a-porter.com Perfektes Layering bei PAUL & JOE, P.a.A. paulandjoe.com Feinstes Leder bei DEREK LAM, um ca. € 2953,-. dereklam.com Klassiker von MARC CAIN, um € 349,-. marc-cain.com

Lammnappa bei MADELEINE, um € 449,90. madeleine-mode.com Verspielt geschnürt: von SEE BY CHLOÉ, um € 219,-. stylebop.com Tüll-Transparenz von SIMONE ROCHA, um € 975,-. simonerocha.com Statement-Cardigan von BRUNELLO CUCINELLI, P.a.A. brunellocucinelli. com

Klassisch in Blau

Modische Anleihe: Das konventionelle Herrenhemd wird feminin interpretiert und zur Statement-Bluse umfunktioniert. Ein neuer Klassiker ist geboren!

Trend-Option: Selbst Spitze darf in Maßen eingesetzt werden. Als verspieltes Detail, etwa als Kragenbesatz, bringt sie Abwechslung in den Büroalltag.

Moderner Schnitt bei THE MERCER N.Y., um € 199,-. kastner-oehler.at Moderner Look von NOBI TALAI, um € 389,-. nobitalai.com Neue Romantik bei DOROTHEE SCHUMACHER, um € 349,-. dorothee-schumacher.com Allround-Talent von CHRISTIAN BERG, um € 79,95. peekcloppenburg.at

Strenge Eleganz bei STRENESSE, um € 199,-. strenesse.com It-Piece von BY MALENE BIRGER, um € 190,-. bymalenebirger.com Label to watch Overall mit schicker Schleife von TOME, um € 995,-. tomenyc.com Pyjama-Look bei MARNI, um € 440,-. marni.com

Neu im Rennen: Grün!

Hoch im Kurs: Greenery, die Pantone-Farbe des Jahres, wird durch lineare Schnitte bürotauglich gemacht. Ebenfalls ein großer Trend: Trenchcoat-Kleider!

Mustermix bei MARY KATRANTZOU, um € 840,-. marykatrantzou. com

Klassiker in neuer Trendfarbe von ACNE STUDIOS, um € 750,-. matchesfashion.com Moderne Eleganz bei ESCADA, um ca. € 930,-. escada.com Raffinierter Schnitt von ROCHAS, um € 1024,-. farfetch.com

Detailverliebtes bei STELLA MCCARTNEY, um € 945,-. stellamccartney.com Minimalistisches Design von DKNY, um € 389,-. dkny.com Sportliche Details zeigt SPORTALM, um € 299,-. sportalm. at Florale Noten bei GANNI, um € 99,-. ganni.com

Hot Pink

Markteinstieg: Rosatöne zeigen sich diese Saison ungewöhnlich erwachsen und schaffen dank reduziertem Design den Einzug ins Geschäftsleben.

Nadelstreif von ISABEL MARANT, um € 340,-. matchesfashion.com Romantische Rüschen bei H&M, um € 39,99. hm.com Mit Kontrast-Details von COURRÈGES, um € 1336,-. courreges.com Clean Chic von RACHEL ZOE, um € 340,-. net-a-porter.com

It-Piece von ISABEL MARANT ETOILE, um € 460,-. mytheresa. com Drapiertes bei ROLAND MOURET, um € 455,-. rolandmouret.com Glamour für den Alltag von ETRO, um € 591,-.farfetch. com Plissee in Perfektion von EMILIA WICKSTEAD, um € 1751,-. emiliawickstead.com

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken