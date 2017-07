Best of Couture Paris FW17/18

Wie jede Saison findet das kreative Highlight der großen Modehäuser in Paris statt. Wir werfen einen Blick auf die neue Couture-Saison und ihre hervorstechenden Trends.

Während die klassischen Häuser wie Dior und Chanel auf alle Schattierungen von grau setzen, geht es bei Rodarte und Fendi bunter und floraler vor. Armani Prive setzt auf Metallic und tiefsitzende Taillen, die von den 30ern inspiriert sind. Den Charlston-Girl-Look sieht man auch bei Proenza Schouler, gefederte Applikationen sind diese Saison sehr populär. Ballonärmel bleiben auch im Winter Trend, zu sehen vor allem bei Mänteln von Chanel. Zuhair Murad präsentiert eine traumhafte Kollektion mit viel Spitze in Kombination mit in der Schulter dominanten Blazern.

Armani Prive

Chanel

Dior

Pruenza Schouler

Elie Saab

Fendi

Jean Paul Gaultier

Valentino

Rodarte

Schiaparelli

Zuhair Murad