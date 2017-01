Best of Haute Couture 2017

Sie sind das kreative Highlight jeder Saison: Die Haute Couture Shows in Paris. Mit viel Pomp und Glamour präsentierten die großen Häuser ihre diesjährigen Kreationen. Ein Best of.

CHANEL

Karl Lagerfeld präsentierte eine sehr klassische Show. Typische Chanel-Kostüme, wie sie Jackie Kennedy trug, gefederte Röcke mit tiefen Dekolletés sowie verspielte Rüschencocktailkleider wurden im Spiegelsaal des Grand Palais in Paris gezeigt. Highlight war ein roséfarbenes Hochzeitskleid getragen von Lily-Rose Depp.

ARMANI PRIVÉ

Giorgio Armani setzte auf östliche Einflüsse. Die Kollektion ist dominiert von orange Tönen mit aufwendigen Mustern, gespickt mit Elementen aus Silber kombiniert mit schwarzen Röcken, Hosen oder Gürteln.

GIAMBATTISTA VALLI

Der Meister der Haute Couture hielt eine Hommage an Franca Sozzani und eröffente die Show mit eine Look-A-Like, was den Saal rührte. Valli zeigte eine aufwendige Mischung aus floralen Prints mit viktorianischen Krägen. Die Show fand im Museums des französischen Nationalarchivs statt.

DIOR

Maria Grazia Chiuri zeigte vor allem dunkle Roben mit weiten Kapuzen und Masken in einem märchenhaften Setting.

MAISON MARGIELA

John Galliano zeigte sich wieder höchst kreativ und sparte nicht mit Effekten. Man sah eine Rückbesinnung auf pures Handwerk und übernahm Themen der Selfie-Kultur in seinen Designs. Außerdem wurde aufwendig gelayert.

ELIE SAAB

Der libanesische Designer setzte auf ägyptischen Flair. „Ägypten in seinen großen Tagen, als alles elegant war…“, schwärmte er. Er arbeitete vor allem mit Nudetönen und Strass.

VALENTINO

Weiße Träume sah man bei Valentino. Pierpaolo Piccioli zeigte gerade Schnitte und gelayerte Roben mit floralen Applikationen.