Best of Pflegeampullen

Sie sind Schönheits-Shots für die Haut: Pflegeampullen, die mit Hyaluronsäure, Pflanzenextrakten und anderen ausgewählten Wirkstoffen die Gesichtshaut innerhalb kürzester Zeit in Hochform bringen.

Hier wird geklotzt und nicht gekleckert: Ampullen, meist in Form von kleinen Glasphiolen, enthalten Pflegekonzentrate, die die Haut je nach Bedarf z. B. straffen, kräftigen oder heilen sollen. Am besten trägt man sie als Kur ein paar Tage lang nach der Reinigung auf, weil die Haut dann offen und aufnahmebereit ist. Darüber kommt die normale Tages-oder Nachtpflege. Noch intensiver ist der Pflegeeffekt nach einem Peeling.

Klein aber Oho!







Das Beste der Rose verpackt Babor in eine siebentägige Ampullenkur: »Grand Cru Ampoule Concentrates« in drei Sorten (rosa, weiß und schwarz),»The Black« etwa schützt vor freien Radikalen. Sieben Stück um €49,90, babor.com. Verwöhnt mit feuchtigkeitsspendenden und heilenden Wirkstoffen: »Simply Beautiful Ampulle« von Dalton mit Aloe vera, Panthenol und Allantoin, à € 3,90, dalton-cosmetics.com. Die »Firming Ampoule Boosters« von Rituals glätten mit geruchlosem Kamillenextrakt Falten; sieben Stück um €28,50, rituals.com. Von Sofri gibt es einen Ampullen -Adventkalender für eine besonders ausgiebige Schönheitskur mit 24 »Color Energy«- Ampullen , um €71,-, sofri.com. Die »Phytoactive Anti-Oxidative Ampoules« von Royal Fern stärken mit Vitamin C, Traubenkern-und Farnextrakt; 15 Stück um €160,-, royalfern.com. Soforthilfe bei fahler Haut: Die »Moisture 24 h Effect«-Ampulle von Declaré erfrischt und sorgt für einen Strahleteint, um je ca. € 3,60, declare-beauty.com.

Touch Up

Das Wiener Traditionslabel Dr. Temt erweitert sein salonexklusives Angebot um Pflegeprodukte für zu Hause. Die »Elience Age Defense«-Ampullen straffen und wirken gegen Mimikfalten; sieben Stück, um €34,95, drtemt.com.