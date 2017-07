Best of Pre-Fall 2017

Glänzende Aussichten: Auch wenn der Herbst noch in weiter Ferne ist, die kommenden Trends manifestieren sich bereits. Cool, casual und ziemlich classy.

Modern Midi

Anziehende Schönheiten, mit denen man schnell angezogen ist: Kleider in Midi-Länge erleben aktuell ein Revival. Schaft-Boots vervollständigen den Look. Die Regel lautet »Weniger ist mehr« – das Material ist bei diesem Look der Hauptdarsteller.

Layering de luxe

Ein etwas kniffliger Trend, denn hier ist viel Feingefühl für die vielschichtigen Nuancen des Stylings nötig. Am besten zu Mono-Looks greifen: Bleibt man bei einem Label, ist man auf der sicheren Seite! Und darf gerne mit Prints experimentieren …

Utility Dressing

Der Hosenanzug ist der Inbegriff des Businessoutfits. Wie sophisticated er sein kann, beweisen einige Designer in dieser Saison. Neben einem klaren Schnitt entscheidet vor allem die Farbe über die modische Relevanz. Je stärker, desto aussagekräftiger!

Seventies

Die Lebensfreude dieser Dekade schwappt nun auch auf die Gegenwart über. Mode wird verspielt inszeniert, Accessoires und Prints prägen den Look. Best-of: exaltierte Elemente wie Fake Fur an Krägen und Handschuhen!

Blütenzauber

Blütenapplikationen und Prints sind seit einigen Saisonen nicht mehr vom Catwalk wegzudenken. Aktuell wird die Blumensprache noch lauter: explizit, exotisch und durchaus dekadent! Pailletten, Marabufedern und Puffärmel vervollständigen den extravaganten Look.