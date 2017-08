Best of Sautoirs

Beim obligaten Sommertrip dürfen diese Teile nicht fehlen: Sautoirs, überlange Ketten -ein Musthave für sandige Strände und steile Klippen.

Sautoirs sind lange Ketten, die erst unterhalb der Brust enden. Filigrane Modelle können auch doppelt um den Hals geschlungen werden. Das Londoner Fashionlabel DAKS macht’s vor: Lange Ketten können auf besonders elegante Weise auch tiefe Rückenausschnitte betonen und sind (nicht nur abends!) ein ungewöhnlicher Eyecatcher.

Designer ELIE SAAB greift mit seiner aktuellen Kollektion nach den Sternen und setzt auch beim Thema Schmuck neue Maßstäbe: Lange Ohrringe treffen auf noch längere Medaillons, die sich sogar effektvoll an den Taillengürtel schmiegen dürfen.

Kette »Daisy« mit Kristallen und Emaille-Blüten von DOLCE & GABBANA, P.a. A. dolcegabbana. com

Kette mit Schmucksteinen von ÉTOILE ISABEL MARANT, um € 150,-. stylebop.com

Kette aus vergoldetem Edelstahl, vom dänischen Label DYRBERG / KERN, um €99,-. dyrbergkern.com

Collier aus Gold mit Perlen, von DOROTHEUM JUWELIER, um € 799,-. dorotheum-juwelier.com

»Signature Drop«-Kette mit Anhänger, aus 18-Karat-Gelbgold, von TAMARA COMOLLI, um €8990,-. tamaracomolli.com

Kette »Dewdrop« aus 18-Karat-Rotgold, von OMEGA, um €1400,-. omegawatches.com / fine-jewellery

Kette aus 18-Karat-Gelbgold mit Korallen, vom norwegischen Schmucklabel LIBELULA, um €1550,-. libelula.no

Collier aus rosé- und Weißgold mit Brillanten, von PALIDO, um € 1365,-. palido.at

Kette »Color by the Yard« in Sterlingsilber, mit Türkis-Cabochons, Perlen und Diamanten, von Elsa Peretti für TIFFANY, um € 2700,-. tiffany.at

Merken

Merken

Merken

Merken