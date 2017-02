Die neuen Body-Shaping-Produkte brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten. Der Startschuss für gepflegte Rundungen im Sommer sollte jetzt fallen!

Leicht, aber effektiv: »Body Firming Emulsion« von SENSAI, um € 98,-. Die »Re-Plasty Age Recovery Hand, Neck & Décolleté«-Creme von HELENA RUBINSTEIN strafft und schützt vor Pigmentflecken, um ca. € 80,-. »Anti Falten Dekolleté Pad« von WONDERSTRIPES, um € 29,90.

Superfood-Extrakte gegen Fettpölsterchen: »Nutridermologie Delipidex 11,6 % Intensif« von ELLA BACHÉ, um € 89,-. Perfekt nach dem Training: »Skin Fitness Instant Smoothing & Moisturizing Body Treatment« von BIOTHERM, um ca. € 50,-. »Body Fit Anti-Cellulite Contouring Expert« von CLARINS wirkt auf die Adipozyten, um € 54,-. »Refine Cellular 3D Cellulite Lotion« mit Massageapplikator von DOCTOR BABOR, um € 49,-.

DIVA TIP:

Beim »TermiTight«-Verfahren wird das Unterhautgewebe mit einer Sonde erhitzt und somit nachhaltig gestrafft. Für Gesicht und Körper. Dr. Arco bietet die Behandlung in seiner »Grazer Klinik für ästhetische Chirurgie« sowie in der neuen Dependance in Wien an.

aestheticcenter-arco.at

Fotos: Sepp Horvath, Beigestellt

Merken

Merken