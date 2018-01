Die besten Kollagen-Pflegen

Elastizität ist ein Hauptfaktor für schöne Haut und Kollagen der Stoff, der dafür verantwortlich ist. Diese Pflegen verleihen der Kollagenproduktion Flügel.

Bewegt: Mit keinem anderen Wort lässt sich das Dasein einer Menschenhaut besser beschreiben. Sie muss sich an den richtigen Stellen dehnen, falten, nachgeben oder verdicken. Dabei spielt das Eiweißprotein Kollagen als ein Hauptbestandteil der Haut eine Schlüsselrolle. Es ist Stabilisator, Schmiermittel und Gummiband in einem. Gesichtspflegen sorgen auf unterschiedlichste Arten dafür, dass die Kollagenproduktion angeregt wird und die bereits vorhandenen Kollagenfasern nicht verhärten, sondern schön elastisch bleiben. So liefern die meisten Cremes viel Glyzerin -ein Grundstoff von Kollagen -und erzeugen mit Pflanzenextrakten, Fettsäuren und Vitaminen das ideale Milieu für dessen Biosynthese. Allez hop!

Zwei-Komponenten-Maske: »Absolue L’Extrait Ultimate Rose Serum Mask« von LANCÔME, um €405,- bei KASTNER & ÖHLER in Graz. Kollagen-Nachtcreme »Sleeping Beauty« von SKIN DESIGN LONDON, um €139,- bei STAUDIGL. Natürlich: »Gold & Ginseng Face Cream Rich« von MASTER LIN, um € 69,-.

Der »Baume-en-Eau à la Rose Noire« von SISLEY durchfeuchtet intensiv, um €154,-. Kräftigt: »Powercell Skinmunity« von HELENA RUBINSTEIN, um €145,-. Die »Wrinkle Repair Cream« von SENSAI wirkt gegen Kollagenverhärtungen, um €195,-.

Steigert die Kollagenproduktion: »Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Creme Rich« von ESTÉE LAUDER, um €305,-. »Future Solution LX Total Protective Cream SPF 20« von SHISEIDO, um €330,-. »Genaissance de la Mer Eye and Expression Cream« von LA MER, um €340,-.

