Big Hair: Märchenhafte Roben werden neuerdings von traumhaften Frisuren ergänzt, die in Dramatik und ausladender Optik Ersteren in nichts nachstehen.

Die Lust auf mehr Fülle zeigt sich am Laufsteg in Extremen, die über sich hinauswachsen.

Der Begriff »Bouffant« bezeichnet vor allem am Ober-und Hinterkopf hoch auftoupiertes Haar – ein Stil, der vor allem in den 60ern, und da unter anderem von Stil ikone Jackie Kennedy, zelebriert wurde. Starstylist Guido Palau griff das Thema für Valentinos Haute-Couture-Show auf und zauberte mithilfe von Föhn, Rundbürste, Volumenspray, Haarteilen und Frisurenkissen wirklich großes Bouffant-Hair.

Für die Prêt-à-Porter-Show von Sonia Rykiel ließ Creative Director Julie de Libran ihren Stylisten Paul Hanlon zum Kreppeisen greifen. Inspiriert von Rykiels eigener Frisur -sie selbst trug ihr Haar ähnlich – wurde jede Strähne der Models über kleine Zickzackwellen extrem aufgeplustert und frisselig texturiert. Besonders schön: die großen Wellen, die Hanlon rund um die Gesichter formte.



Der »Elevator Spray« aus der »Style Masters«-Linie von Revlon Professional sorgt für maximales Volumen und gibt der fertigen Frisur starken Halt, um € 18,-, revlon.com. »Le Spray Volume« aus dem neuen » Hair Rituel«-Sortiment von Sisley wird vor dem Föhnen aufgetragen. Es umhüllt die Haarfasern mit Boswelliaharz und verdichtet mit Reiskleieproteinen, um €69,50, sisley-paris.at. Die »Invigo Volume Boost Crystal Mask« von Wella Professionals wird nach fünf Minuten Einwirkzeit ausgewaschen und kräftigt mit einem Baumwollextrakt, um €22,50, wella.com.



Luxusföhn mit Power für XXL-Volumen: Der mit Blattgold beschichtete »Supersonic 23,75 Karat Gold« von Dyson föhnt mit Hochdruckluftstrahl, um € 499,-, dyson.at. Das Kreppeisen »Ceramic Crimp« von Remington hat die kleinen Rillen, die es braucht, um viel Volumen zu erzeugen. Mit Keramik-Turmalin-Beschichtung, um € 39,99, remingtoneurope.com.