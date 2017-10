Blickfang Messe WIEN 2017

– WERBUNG –

Design für alle

Es gibt Dinge, die im Geheimen auf einen warten. Sie warten nicht in Kaufhäusern, sie warten nicht auf Google – sie warten an Orten wie der blickfang Designmesse. Vom 27. bis 29. Oktober versammeln sich 150 lokale und internationale Designer im Wiener MAK, um ihre Entwürfe der breiten Öffentlichkeit vorzustellen und zu verkaufen.

Designer aus Wien und ganz Europa präsentieren sich dabei Schulter an Schulter. Während die departure-Sonderschau unterstreicht, dass Wiener Designstudios Entwürfe für alle Facetten von Leben und Stil entwickeln, bringt die Dutch Design- Sonderschau mit anschließendem Pop Up Store im 7. Bezirk internationales Designgeschehen in die Stadt.

Veranstaltungsort

MAK Museum für Angewandte Kunst



Öffnungszeiten

FR | 27. Oktober 2017 | 12 – 21 Uhr | ab 18 Uhr Late Night Shopping

SA | 28. Oktober 2017 | 10 – 20 Uhr

SO | 29. Oktober | 10 – 18 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte EUR 10,-

Ermäßigt EUR 8,- (für Schüler und Studenten)

Kinder bis 12 Jahre frei