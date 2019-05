50 Shades of Blond

Von Karamell bis Hellrosa -Blond präsentiert sich derzeit in seinen aufregendsten Nuancen.

So kurz vor dem Sommer wird die Farbpalette auch noch um helles Beachblond und fahles Pink erweitert. Fazit: blendend schön!

Am schönsten kommt Blond zur Geltung, wenn es gesträhnt wird, sich also hellere und dunklere Blondtöne abwechseln. Das wirkt natürlicher und lebendiger, als das Haar einheitlich aufzuhellen, und macht den Nachwuchs weicher. Wer sein Haar um viele Stufen heller haben will, sollte es schrittweise bleichen lassen -so verhindert man eher, dass das Haar einen Orange-oder Gelbstich bekommt.

Das »Sérum du Désert aux Céramides« des jungen, nachhaltigen Pariser Haarlabels Antonin B. nährt und verjüngt trockenes und gebleichtes Haar, um €39,-, antoninb.com. Pflanzen-Hightech aus Bioanbau: »Repair Hair Mask for Damaged Hair« mit Honig und Hibiskus von John Masters Organics, um €49,95, staudigl.at. Pastellfarben bis zur nächsten Haarwäsche: Mit den »Style Color«-Farbsprays von KMS, hier im Ton »Vintage Blush«, kann man kurzfristig die Haarfarbe ändern, um € 23,90, kmshair.com.

Da blondiertes Haar oft stark strapaziert ist, braucht es die richtige Pflege. Die »Magnet«-Linie von Revlon Professional schützt vor Belastungen aus der Umwelt und neutralisiert negative Einflüsse mit Antioxidantien. »Anti Pollution Micellar Cleanser«, um €25,-, in Friseursalons oder über hagel-shop.de. Frischt auf und verleiht Volumen: pigmentiertes »Boho Rebel Blond«- Trockenshampoo von Osis+ im Handtaschenformat, um €8,50, meindm.at. Die Zwillinge Ayse Auth und Hatice Nizam beweisen sich mit ihrer Haarpflegelinie Authentic Twins als Deutschlands führende Blond-Expertinnen. Der »Authentic Caramel Conditioner« verleiht dunklen Blondtönen mit ätherischem Zitronenöl, Ingwer und Honig Glanz und Leuchtkraft, um €29,99, hse24.at.

Fotos Sepp Horvath (3), beigestellt