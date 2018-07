Die schönsten Blusen im Officelook

Der Officelook neu definiert: Statt Kombinationen aus Bleistiftrock und Blazer werden jetzt Blusen mit Hosen getragen – in außergewöhnlichen Silhouetten. Alltagstauglich, chic und sehr erfolgversprechend!

Kurz und knackig

Gekürzte Tops werden in Kombination mit High-Waist-Hosen und -Röcken businesstauglich. Besonders elegant wirken diese Modelle gepaart mit schlichten Satin-oder Wollhosen mit Bundfalte. So wird ein junger, spritziger Look subtil gebrochen.

Stil und Streifen

Schief gewickelte Modelle machen sich vor allem in Streifenmustern gut. HELLESSY schneidet seine Variante asymmetrisch und lässt die Knopfleiste ganz am Rand verschwinden, um das dynamische Muster zu verstärken.

Der Klassiker

Die weiße Bluse wird neu interpretiert. Auf eine Knopfleiste wird größtenteils verzichtet, dafür punktet sie mit auffälligen Raffungen und hohem Kragen, wie etwa bei BEAUFILLE gesehen, um €350,-. beaufille.com