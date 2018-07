Blusenwunder

Ob klassisch in weiß, gemustert oder in 90er-Grunge-Version. Die Bluse begleitet uns treu durch den Sommer.

Klassisch Weiß.

Die weiße Bluse ist der Klassiker schlechthin. Egal ob im Business-Look oder lässig gestylt: Diese Saison arbeitet man mit Drapierungen und auffälligen Ärmeln, die oft einen Hauch von Barock verprühen.

Bluse mit Schößchen von STEFFEN SCHRAUT, um 170 Euro über stylebop.com

Bluse mit Raffungen aus Satin von PETER PILOTTO, um 630 Euro auf peterpilotto.com

Bluse mit halblangen Ärmeln von PRADA, um 490 Euro über mytheresa.com

Drapierte Bluse von ELLERY, um 535 Euro über stylebop.com

Gemustert.

Gemusterte Blusen sind diese Saison nicht einfach nur geblümt. Sie sind meist aus Seide und Satin, haben eine leicht fallenden Pyjamalook oder sind leicht durchsichtig.

Gemusterte Seidenbluse von JUST CAVALLI, um 350 Euro über zalando.de

Gianna Silk Bluse von TORY BURCH, um 335 Euro über mytheresa.com

Bedruckte Seidenbluse von VINCE, um 319 Euro über stylebop.com

90er Grunge.

Zwar sind diese Sommerblusen nicht aus Flanell, trotzdem strahlen sie einen leicht rebellischen Flair aus. Stilbruch ist nicht nur erlaubt sondern erwünscht, zB mit schlagenden Farben.

Check Shirt von OFF-WHITE, um 435 Euro über mytheresa.com

Gestreifte Bluse aus Baumwoll-Popeline mit Logo von BALENCIAGA, um 795 Euro auf balenciaga.com

Seidebluse mit Karoprint von ALEXANDER MCQUEEN, um 569 Euro über stylebop.com

Crow-Check Shirt von BURBERRY, um 290 Euro, über mytheresa.com

Streetwear-Fotos: Getty Images, Produktfotos: Shops/Hersteller lt. Angabe