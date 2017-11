Bobbi Brown Nude Palette

Individuelles Make-up und vorgefertigte Lidschattenpaletten waren für Visagistin Bobbi Brown immer schon ein Widerspruch. Deshalb können ihre Eyeshadows kombiniert werden, wie es gefällt!

Heute gehört die Individualisierung von Produkten schon (fast) zum guten Ton von Luxuslabels. Visagistin BOBBI BROWN war ihrer Zeit weit voraus und erkannte schon bei der Einführung ihrer Eyeshadows, dass selbst Nudetöne perfekt zum persönlichen Teint passen müssen. Deshalb konnten ihre Lidschattenpaletten schon immer nach Lust und Laune zusammengestellt werden.

Leere Palette um € 18,-, Eyeshadows à €28,-.

