Frisurentrend: Bowl-Cut

Wenn es einen Trendschnitt in dieser Saison gibt, dann ist es der von Guido Palau neu inszenierte Bowl-Cut, der extrem kurz oder bis zu einem fransigen Pixie interpretiert werden kann.

So passieren Trends: Es begann mit einem spontanen Haarschnitt, den Guido Palau dem Model Catherine McNeil backstage bei ALEXANDER WANG verpasste. Der Style: 1990er-Tomboy. Je länger die Modewochen dauerten, desto öfter war der Bowl-Cut zu sehen. Die Bandbreite reichte vom Topfschnitt bis zu ultrakurzen Bobs.

Die jungenhafte Attitüde wird glatt gestylt, Produkte wie cremiges Wachs bringen die nötige Struktur. Die Referenz an die 90er-Jahre bekommt mit Glanzspray Feminität.

Starker Halt und natürlicher Glanz: »Master Wax« von SHU UEMURA, um € 4,95. Glättbürste »E-Styler Brush« mit beheizbaren Wärmeplättchen von IKOO, um €129,-. Das schwerelose Glanzspray »Glam Mist« von WELLA EIMI hält auch feuchtem Wetter stand. Mit UV-Schutz, um € 18,-.

