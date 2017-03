Boys will be Girls!

Wenn Frauen die Hosen anhaben, dürfen es Männer nur zu gerne mit Kleidern probieren und sorgen so für Diversität am Catwalk.

Unisex für alle: Die Entwürfe von Labels wie JOAO PIMENTA kokettieren nicht mehr mit maskulinen oder femininen Elementen, sondern setzen generell auf geschlechtsneutrale Kreationen.

(DRAG-)QUEENS Provokant und progressiv – bei BRAIN &BEAST (li.) wird jedenfalls auf bunte Laufstegpräsenz gesetzt.

Auch bei PATRICIA FIELD zum guten Ton. Beide punkteten mit extravaganten Personalities und setzten damit ein Zeichen für mehr Toleranz, aber auch mehr Humor auf den Laufstegen und in der (Mode-)Welt.

REBELLION AUS TRADITION Schon seit vielen Jahrzehnten setzt VIVIENNE WESTWOOD auf Ästhetik abseits der gewohnten Geschlechterrollen.

MODERNES MÄNNERBILD Das setzt der Trend zu Crossdressing voraus. Dabei ist es vor allem ein Selbstverständnis, das nicht mehr in Kategorien denkt – so gesehen bei einer Vielzahl an Jungdesignern, die damit um den Nachwuchspreis DESIGNERS NEST wetteiferten.

