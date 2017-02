Brautsache – das exklusive Event für die Braut

Die Veranstalterinnen Michaela Honies und Niely Hoetsch von WEDDING AFFAIRS bitten am Freitag, den 24. Februar alle Bräute und solche, die es werden wollen, zur Hochzeitsinspiration in die Bel Etage des exklusiven Park Hyatt Vienna.

Die BrautSache vereint Top-Anbieter unterschiedlicher Segmente des Wiener Hochzeitsmarktes und zeigt erneut zauberhafte Inspirationen für den unvergesslichen Moment.

Exklusive Braut- und Abendmode, renommierte Fotografen, exquisites Catering, diverse Ideen rund um die Hochzeitsliste, Musik, Blumenschmuck und vieles mehr erwarten die zukünftigen Bräute und ihre BegleiterInnen.

Die Veranstalterinnen selbst werden auch vor Ort präsent sein und als Expertinnen den Gästen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Fotos: ©Ladies&Lord

BrautSache•Wien 2017 | Ladies only

24. Feb 2017 | 14-21 Uhr | Park Hyatt Vienna

Am Hof 2, 1010 Wien

Anmeldung unter info@brautsache.at

weddingaffairs.at

