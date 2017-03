Breaking News: Chloé-Designerin wechselt zu Givenchy

Clare Waight Keller verließ vor kurzem Chloé, um sich nach London zurückziehen. So der offizielle O-Ton. Nun heuert sie bei Givenchy an. Eine Überraschung, mit der wohl niemand rechnete. Damit ist sie im Konzern LVMH die zweite Frau an der Spitze eines Couture-Haus. Wir gratulieren!

Breaking News: Clare Waight Keller wurde heute als neue „Artistic Director“ bei GIVENCHY verlautbart. Damit ersetzte sie Riccardo Tisci, der die Position seit 2005 inne hatte. Er verließ das Unternehmen Anfang des Jahres, Gerüchten zu Folge geht er zu Versace. Clarire Waight Keller verließ ebenfalls Anfang 2017 ihre Stelle. Nach sieben Jahren als Creative Director bei CHLOÉ schied sie im gegenseitigen Einvernehmen aus.

Mit ihrer Berufung wird sie die zweite Frau an der Spitze des Konzern LVMH. Unter dieser Dachmarke bündeln sich Labels wie Louis Vuitton, Fendi, Celinie, Kenzo und Dior. letzteres führt seit kurzem die Italienerin Maria Grazia Chuiri. Bei Givenchy tritt sie in große Fußstapfen. Hier waren unter anderem John Galliano und Alexander McQueen tätig.

Drei Signature-Looks von CHLOÉ aus den letzten Kollektionen: