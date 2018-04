Der Frühling so blau…

Erhellende Aussichten werden für diesen Frühling erwartet: Ein neuer Farbton erscheint am Modehorizont und leuchtet den Weg zu himmlischen Looks.

Von hell bis grell: Je intensiver die Nuance ist, desto leichter, spielerischer sollte sie wirken. Hier ein Lidschatten, dort Transparenz -so lässt sich Bright Blue gerne blicken und bildet charmant die Klammer zwischen Beauty und Mode.

Eiskönigin ade! Die Eleganz der kühlen Farbe bricht Alessandro Michele bei GUCCI radikal. Applikationen, Prints und Accessoires geben dem Ton eine neue Stimme. Und die kommt deutlich wärmer daher.