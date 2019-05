Inspiration 70ies: Kunterbunt gemustert

Die 1970er-Jahre sind eine viel zitierte Dekade in der Mode. In dieser Saison werden die Zitate mit klaren Statements zur Zukunft gemischt.

Mal sind sie kleinteilig und zart, dann wieder flächig und plakativ: Muster erfreuen sich auch in diesem Frühling großer Beliebtheit. Vor allem Retro-Elemente sind gefragt. Besonders modern wirken sie, wenn sie in der gleichen Farbfamilie kombiniert werden.

»Es dreht sich alles darum, frei und freudig zu sein«

– so beschreibt Veronica Etro ihre aktuelle Kollektion.

Unser Fazit: Gelungen!