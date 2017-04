Camille Henrot in der Kunsthalle Wien

– WERBUNG –

If Wishes Were Horses, die erste institutionelle Präsentation von Camille Henrots Werk in Österreich, besteht zur Gänze aus speziell für diese Ausstellung entstandenen Arbeiten. Der Titel leitet sich von einem Sprichwort aus dem 16. Jahrhundert ab: »If wishes were horses, beggars would ride.« Gemeinhin wird diese Redensart mit unterdrückten Wünschen assoziiert – für Henrot steht sie hingegen für Kreativität und Fantasie, Hoffnung und die Möglichkeit zur Veränderung.

In der für sie charakteristischen Bildsprache thematisiert Henrot in Skulpturen, einer Installation und einem Film insbesondere binäre Machtstrukturen, wie sie sich im Sadomasochismus, in Ritualen und in Bezug auf Autorität und Kontrolle finden.

Camille Henrot: If Wishes were Horses

22.3. – 28.5.2017

Kunsthalle Wien Karlsplatz

Treitlstraße 2

1040 Wien

www.kunsthallewien.at