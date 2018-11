Disziplin und Haltung: Der Military-Trend zeigt sich aktuell in neuer Fasson – Einflüssen aus der Sportswear und edlen Materialien sei Dank.

Daunenmäntel dominieren die Outerwear-Trends der Saison. Besondere Wohlfühlmomente verspricht die Oversize-Silhouette, einen Hauch Glamour fügen hingegen glänzende Materialien hinzu.

Gut getarnt gibt sich J. W. Anderson in der neuen Saison und erregt dennoch mit seinen lässigen Looks in fließenden Silhouetten Aufsehen.