Cannabis: Das grüne Beauty-Wunder

Ein alter Bekannter treibt neue Blüten: Aus Cannabis werden neu entdeckte Wirkstoffe gewonnen und überrollen die Beautybranche derzeit wie eine grüne Welle, die nach den USA nun auch Europa erreicht.

Das Wichtigste zuerst: Hier geht es nicht um Rauschmittel, sondern um eine Heilpflanze und ein Superfood. Cannabis ist zwar als Kifferkraut und Hippiedroge bekannt, kann aber viel mehr. So ist Hanföl, das aus den Samen der Pflanze gepresst wird, ähnlich wie Leinsamen- oder Olivenöl extrem reich an ungesättigten Fettsäuren, den Vitaminen B und E sowie Mineralstoffen und Chlorophyll. Als Speiseöl ist es genauso gesund wie als Beautyzutat, wirkt entzündungshemmend, antioxidativ und harmonisierend. So weit, so bekannt.

Star Alluren

Noch potenter als das Öl ist allerdings CBD (Cannabidiol), ein Stoff, den man durch Destillation oder CO₂-Extraktion aus Hanfblüten gewinnt. CBD wirkt schmerzstillend, entzündungshemmend und löst Ängste und Spannungen, um nur einige Eigenschaften zu nennen. Im Gegensatz zum viel bekannteren, nicht legalen THC (Tetrahydrocannabinol) ist es nicht psychoaktiv, führt also nicht zu Rauschzuständen. Für die Gewinnung von CBD werden nur Pflanzen verwendet, die kein oder kaum THC produzieren. Spätestens bei der Destillation können die einzelnen Stoffe komplett voneinander getrennt werden.

Hanf hat jedenfalls als Arznei-, Nahrungsergänzungs- und Genussmittel sowie als Beautyzutat mittlerweile zahlreiche Fans, darunter Stars wie Rihanna, Jennifer Aniston und Lady Gaga. Es sind die gesundheitsbewussten, lifestyleaffinen Frauen, die auf der Suche nach Natürlichkeit und Nachhaltigkeit Cannabis wiederentdecken und zu neuer Blüte verhelfen. Die grüne Welle? Sie kommt.

In der Medizin schon Altbekannt

Auch in der Medizin kommt Cannabis zu neuen Ehren. THC wird in der Tumorschmerzkontrolle, als Begleitmedikament bei Chemotherapien und in der Palliativmedizin eingesetzt. Zu CBD laufen Studien zu seiner antipsychotischen und entzündungshemmenden Wirkung. Deswegen wählte die Herbal Medicinal Products Platform Austria (HMPPA) Cannabis zur Arzneipflanze des Jahres 2018.

