Go for Gold! Die erste Schmuckkollektion von Künstlerin Casha Kellermann für Cadenzza ist da! Was hinter dem ätherischen Design steckt und welche Stücke man sich sofort sicher sollte – unsere Ode an den „First Class Hippie“.

Im Goldrausch

Von Oscar de la Renta bis zu Valentino – die Liste an Designerin die für die Schmuckmarke Cadenzza bereits kreativ geworden sind ist lang und prominent besetzt… Aber gerade die großen Labels müssen jetzt ein wenig Platz frei machen für einen neuen Namen: Casha Kellermann –Allroundtalent, Münchner Szenegröße und Designerin hinter dem Schmucklabel „First Class Hippie“ bereichert mit ihren Entwürfen das Repertoire und darf mit Recht stolz auf ihre Kreationen sein, die sich durch ihre außergewöhnliche Form und Verarbeitung von der Masse abheben.

„Ich möchte Schmuck nicht intellektualisieren, sondern viel lieber den sinnlichen Wert charakterisieren. Die Leuchtkraft und Schönheit einer jeden Frau potenziert sich durch weiche, liquide Entwürfe. Dadurch werden Schmuckstücke alleine durch eine feminine Körperbewegung zum Leben erweckt.“

Exklusive Preview

Bereits bei der DIVA-Gala Anfang des Sommers konnten wir so schon einen ersten Blick auf die Schmuckstücke werfen – die haben bleibenden Eindruck hinterlassen! Unter dem Motto „Liquid Skies“ sollen die Stücke „eine Symbiose Kunst und Tragbarkeit“ sein, die an den vermeintlich fließenden Himmel erinnern. Das klingt nicht nur ein wenig esoterisch, sondern ist tatsächlich gewollt: Hier spielt auch das Heilkraftkonzept Reiki mit und soll Dynamik, Stärke und Freude verleihen – zumindest letzteres können wir aus Erfahrung bestätigen und bei derart gelungenen Designs, brauchen wir eigentlich keinen weiteren Grund um die Kollektion „Casha for Cadenzza“ zu unserem Kultprodukt der Woche zu machen!

Alle Stücke aus der Serie „Casha for Cadenzza“ gibt es in den Stores von Cadenzza oder im Online-Shop unter cadenzza.at