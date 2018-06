CFDA Awards: Best & Worst

Das beste an den CFDA-Awards? Es gibt keinen richtigen Dresscode. Was eine große Bandbreite an Outfits zulässt. Aber auch den einen oder anderen Griff ins Klo.

BEST DRESSED

Für die schönsten, stilvollsten und – im positiven Sinn – auffallendsten Outfits sorgten dieses Jahr arken wie Alexandre Vauthier (Kendall Jenner) oder Versace. Hier sind unsere persönlichen Outfit-Highlights.

WORST DRESSED

Bei manchen Gästen will das Kleid nicht so richtig sitzen: Zwar ist das von Reem Acra designte Kleid, das Camila Mendes trägt, ein Hingucker – doch es will ihr nicht so richtig passen. Auch Katherine Langford sieht mit ihrem Anzug von Prabal Gurung fehl am Platz aus und ist absolut underdressed.