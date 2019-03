Chanel: Tränen im Schnee

Die Präsentation der Chanel F/W 2019/20 Kollektion im Grand Palais am Dienstag Vormittag war tränenreich: Es ist die letzte großartige Kollektion von Karl Lagerfeld. Diva Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer war vor Ort und berichtet vom würdigen Abschied der Branche von ihrem wohl größten Schöpfer.

Ein zauberhaftes Chalet im tiefverschneiten Engadin bot die Kulisse für den offiziellen Abschied des kürzlich verstorbenen Karl Lagerfeld. Das Grand Palais in Paris war bekanntlich schon karibischer Strand, Raumstation oder Flughafen. Dass heute aber alles anders sein würde, war allen Anwesenden bewusst. Gleich der Beginn war ungewohnt. Alle Model traten gleichzeitig in Erscheinung, stellten sich vor dem Chalet in Position und blieben stehen. Anstelle von klassischer Show-Musik ertönten mystische Klänge. Der Aufruf zur folgenden Schweigeminute war beinahe obsolet – alle Gäste zeigten sich ohnehin in ehrfürchtigem Gedenken.

Beendet wurde die Stille dann doch von Karl Lagerfeld selbst. Im Off sprach der Modezar zu seinen Gästen, in einer Aufzeichnung versteht sich. Erst im Anschluss begannen die Models ihren üblichen Walk. Doch keines der Mädchen schaffte den Gang ohne Tränen. Auch im Publikum blickte man rundum in trauernde Gesichter. Daran änderte auch die schöne Penelope Cruz am Laufsteg nichts.

Am Ende gab es minutenlange Standing Ovations von den Gästen. Die Modewelt zollte einer ihrer wichtigsten Ikonen Tribut. Bis zum Schluss hing eine leise Hoffnung in der Luft – vielleicht kommt er ja doch noch ein letztes Mal zurück, in „sein“ Grand Palais. Karl Lagerfelds Geist und sein Vermächtnis war jedenfalls allgegenwärtig.