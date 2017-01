Chloe Sevigny ist das neue Gesicht von J.W. Anderson

Kaum eine Schauspielerin ist momentan so gefragt wie Chloe Sevigny. Das nutzt Designhaus J.W. Anderson zu seinen Gunsten und präsentiert die Aktrice als neues Gesicht für 2017.

2016 war ein gutes Jahr für Aktrice Chloe Sevigny: Sie beeindruckte in der 5. Staffel von „American Horror Story“ als leidenschaftliche Vampirmutter mit Stil an der Seite von Lady Gaga und Wes Bentley und drehte mit Regisseur Whit Stillman die Jane Austen-Adaption „Love & Friendship„. 2017 wird man von der Stilikone und Diva of the Moment gleich 8 Film- und TV-Projekte zu sehen bekommen. Und, für Modefans noch viel wichtiger, sie ist das Gesicht der SS17 Kampagne für das Designhouse J.W. Anderson.

Chloe Sevigny löst damit Bella Hadid ab und zeigt ihren frechen Chic in der neuen Kampagne, die von Benjamin Bruno gestylt wurde. Sie trägt einen lässigen Monchrom-Look zur Schau, der von Heinrich VIII beeinflusst ist. „Außerdem inspirierten mich Mädchen, die in Ibiza um ein Strandfeuer tanzten“, sagt der Designer. Abgelichtet wurde die Kampagne vom britischen Fotografen Jamie Hawkesworth.

Sevigny feiert dieses Jahr außerdem ihr Regiedebut zu ihrem Kurzfilm „Kitty“, einer Adaption der gleichnamigen Erzählung von Paul Bowles.