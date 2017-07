Ein Rundgang durch die Ausstellung des Jahres: Christian Dior – Designer of Dreams

Auf nach Paris: Die Ausstellung Christian Dior: Designer of Dreams

hat ihre Pforten im Musée des Arts Décoratifs geöffnet. Die DIVA hat sich umgesehen!

Schon ein Blick auf die opulent gestaltete Retrospektive lässt Modebegeisterte ihren Terminplan checken. Die Räumlichkeiten des Pariser Modemuseums wurden dem legendären Modehaus gerecht dekoriert und zeigen die Geschichte der Marke Dior. Von Christian Diors Anfängen, über das sagenumwobene „Bar“-Kostüm bis hin zu den Entwürfen von Raf Simons sowie der derzeitigen Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri. Alle, die es bis zum 7. Jänner 2018 nicht in die Modemetropole schaffen, können wir nun wenigstens mit einem virtuellen Rundgang trösten:

Fotos: © Adrien Dirand