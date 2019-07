Comeback der 90er

Fulminantes Comeback: die Looks der Neunziger werden allerdings nicht mehr zu hymnischen Popsongs getragen, sondern zu ganz eigenen poppigen Sportlooks komponiert.

Retro-Sport

Der Athleisure-Stil ein perfekter Einstieg in die modischen Charts jener Dekade: Sporthosen mit Streifen, Crop-Tops und Jeansjacken mit Hoodies sind die Hits der Stunde.

Der Athleisure-Look der 90er-Jahre ist zurück -inklusive Retrostreifen: Pants von P. E. Nation um € 230,-, net-a-porter.com. Sportliches Stretchtop mit Unterwasserprint und Zippverschluss von Marc Cain, um €179,90, marc-cain.com. Cropped-Top in blau-weißer Camouflageoptik mit eckigem Ausschnitt und Reißverschluss von Prada, um €590,-, prada.com. Demna Gvasalia hat der klassischen Levi’s-Jeansjacke mit dem pinken Hoodie ein Vetements-Update gegeben, um €1 435,-, mytheresa.com.

Bay Watch Alarm

Ripp, Frottee und Krepp: Diese Materialien aus dem Bade-oder Schlafzimmer müssen diesen Sommer einfach bei jeder Poolparty dabei sein! Trendsetter investieren deshalb in kuschelige Bikinivarianten. Das Tolle an diesen Materialien: Sie sind äußerst dehnbar und verzeihen auch das eine oder andere Eis am Stiel. Für den Gigi-Hadid-Moment empfiehlt sich der transparente Mantel als Modeaccessoire.

Der gerippte Badeanzug von Heidi Klein funktioniert auch als Body zur Jeans, um ca. € 295,-, heidiklein.com. Gestreifter Bikini aus nachhaltigem Stretchmaterial von Mara Hoffmann, Set um €295,-, net-a-porter.com. Ergänzt Bademode ideal: kurze Sportjacke von Palm Angels, um €338,-, palmangels.com.

Maximale Bewegungsfreiheit durch eingenähtes Höschen bei Adam Selman, um €275,-, adamselman.com. Back to the Nineties im grünen Bikini mit Kreppeffekt von Hunza G, um €180,-, hunzag.com.

Frisch in Frottee: honiggelber Bikini von Lisa Marie Fernandez, um €325,-, farfetch.com.