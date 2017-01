Das Comeback des Argyle-Karos

Von bürgerlich zu Boheme -der Exzess macht Muster zum Must-have. Vor allem in plakativen Farben werden Glencheck oder die klassischen Argyle-Karos mutig miteinander kombiniert. Als verbindendes Element lassen sich Farben wieder aufgreifen und fortführen.

Voluminös: ausgestellte Ärmel bei A.W.A.K.E., um €554,-. matchesfashion.com Tief blauer Bouclémantel von MARNI, um €4099,-. farfetch.com

Strickpullover mit Harlekin-Muster bei GANNI, um €219,-. ganni.com Farbenfroh -das Modell von MARCO DE VINCENZO, um € 720,-. lyst.com

Zweireihiger Mantel mit Kontrastrevers von BURBERRY, um €2995,-. burberry.com Oversize-Optik bei MAISON MARGIELA, um €2675,-. maisonmargiela.com

Cape-Couture in knalligem Pink von MSGM, um € 689,-. msgm.it

