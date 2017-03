Zeitlos modern: Bei COMPLÉT trifft Sixties-Spirit auf zeitgenössische Kunst – kein Wunder, dass das Label aus Tel Aviv unter Insidern als Geheimtipp gehandelt wird. Selbiges gilt übrigens für die beiden Gründerinnen Sivan Moshkovitz und Leonora Fuhrer, die für andere prestigeträchtige Posten im Gespräch sind.

complet-o.com