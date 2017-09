Concealer, Primer und Foundation: Die besten Helferlein für eine perfekte Haut

Kein gutes Make-up ohne passende Basis. Die neuen Concealer, Primer und Foundations machen perfekte Haut und sind der Untergrund für jeden Look.

Make-up Artists wissen, warum sie der Grundierung so viel Aufmerksamkeit spenden: All die bunten Farben bringen nichts, wenn der Teint fahl oder fleckig ist und Augenringe mit dem Lidschatten konkurrieren. Außerdem kann man über die Basis einen Look maßgeblich gestalten: von natürlicher Transparenz oder einer matten, perfekten Optik zum glamourösen Schimmer.

Das »Colour Correcting Powder« von DR. HAUSCHKA korrigiert Rötungen, hellt auf und verleiht Frische, um ca. € 29,90. »Kit Pores & Matité« mit leichtem, weichzeichnendem Puder und mattierenden Blotting Papers von CLARINS, um € 44,-. Biologisch und nachhaltig: »Soft Glowing Highlighter« in »03 Golden Shine« betont Wangenknochen und Nasenrücken. Von LAVERA, um €5,49.

Als Primer unter oder als Highlighter über dem Make-up: »Instant Éclat« von SISLEY pflegt, glättet und glänzt, um €120,-. Das perfekte Duo für eine leichte, transparente Grundierung: »Liquid Foundation Brush«, um €60,50, und »Luminous Sheer Foundation«, um €49,40, von SENSAI. Cremig und stark deckend: »Instant Full Cover Concealer« von BOBBI BROWN kaschiert Pickel und Augenschatten, um € 37,-. Mattieren ohne Puder: »Photo Finish Mattify Primer Stick« von SMASHBOX, um €36,50 exklusiv bei MARIONNAUD.

Für Perfektionnisten: Der Airbrush

Der »Temptu Air« von TEMPTU ist das erste kabellose Airbrushgerät für Make-up. Es sprüht einen hauchfeinen Farbfilm auf die Haut. Im Set mit einer »Perfect Canvas Airpod Foundation« um €298,-. temptu.at