Cowgirls erobern die Laufstege!

Auf in die Prärie ! Cowboyhüte, Denim und Kuhflecken holen den wilden Westen zu uns. Die Modernen Cowgirls tragen dazu noch Spitzenstrümpfe.

Lederboots bekommen durch Applikationen oder bunte Muster einen femininen Touch. Denim wird mit auffälligen Sternmotiven oder eleganten Spitzenstrümpfen kombiniert.

Der Look zum Nachshoppen

Wollhut mit schmalem Stoff band von OPUS, um €30,-. casual-fashion.com Ledergürtel mit Koppelschließe von TOMMY HILFIGER, um €70,-. zalando.at Poncho aus Woll-Jacquard mit Fransen von SENSI STUDIO, um €422,-. net-a-porter.com Elegante Halskette mit Zierschleife von COMMA, um €20,-. comma-store.at

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken