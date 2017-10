Ganz schön verrückt: Diese Möbel verwandeln das Wohnzimmer in eine Kunstgalerie.

Was den Unterschied zwischen Kunstwerk und durchdachtem Designermöbel ausmacht: Außergewöhnliche Formen schließen Funktion und Komfort keineswegs aus. Im verpixelten Schrank ist beispielsweise genug Stauraum und auch auf antiken Säulen liegt und sitzt es sich überraschend gut. Viel Gesprächsstoff liefern die verrückten Einrichtungsgegenstände auf jeden Fall. Aber urteilen Sie am besten selbst: