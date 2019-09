Dänisches Design für Österreich

– WERBUNG –

Heimische Designliebhaber haben allen Grund zur Freude

Sofacompany launcht seinen Online-Shop und liefert seit 6. 9. dänisches Möbeldesign an österreichische Interieur-Fans.

Ob Sessel, Dreisitzer, Ecksofas, Daybeds, Tische, Wandregale oder Teppiche – die funktionalen Möbel des Online-Retailers sorgen für einen individuellen Look. Der Sofacompany-Online-Shop lässt jedes Interior-Herz höher schlagen: Kurze Lieferzeiten, kostenlose Retouren, Videos zur Veranschaulichung der Produkte und Inspiration durch zum Warenkorb passende Möbelstücke. Individualisten können sich mit dem Sofa-Konfigurator selbst verwirklichen.

Ausgewählte Concept Stores in Wien, die auf der Website gelistet sind, stellen die Highlights und Neuheiten von Sofacompany aus und laden zum Austesten und Sich-Inspirieren-Lassen ein.

Anlässlich des Online-Starts in Österreich gewährt Sofacompany seinen Kunden einen Willkommensrabatt auf seine Bestseller: Der klassische Dreisitzer »Herman« in Hellgrau ist für kurze Zeit mit -50 % im Online-Store verfügbar. Außerdem gibt es bis zum 22. 9. 2019 20 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.