Wien, am 11. Oktober 2018 – Die nun bereits vierte Ausgabe des Männermagazins DANDY lockte zahlreiche Gäste in den Brothers‘ Barbershop in der Neubaugasse.

Im stylischen Ambiente des Barbershops kamen Kreative, Kunden und Freunde der Marke zusammen, um die druckfrische Ausgabe des DANDY Magazins zu feiern. Neben Drinks und Häppchen konnten die anwesenden Männer sich auch Haar und Bart von den Profi-Barbieren zurechtstutzen lassen.

Fotos: Michael Obex