Wien, am 9. Oktober 2017 – Zum Launch der zweiten Ausgabe des DANDY Magazins trafen sich Szenekenner, Kunden und Freunde des Dandy im krypt – der neuen In-Location in Wien.

Bei außergewöhnlichen Cocktail-Kreationen und kleinen Köstlichkeiten aus der hauseigenen Küche wurde das druckfrische Magazin vorgestellt und gebührend gefeiert.

Photos: Marcell Nimführ