Wien, am 8. März 2017 – die DIVA lud anlässlich der Präsentation des neuen Männermagazins DANDY in den Planter’s Club in der Wiener Innenstadt.

Neben exklusiven Cocktails und schmackhaften Köstlichkeiten aus der Küche des Hauses durfte sich die illustre Runde an Gästen an einer Whiskey-Verkostung unter professioneller Anleitung erfreuen.