Beletage am Millstätter See: DAS MOERISCH

Die Beletage, das »schöne Geschoss«, war der bevorzugte Ort eines französischen Adelswohnhauses. Ein Sonnenplateau in Seeboden oberhalb des Millstätter Sees verdient diese Bezeichnung ebenso: ein kleines, feines Refu­gium mit einem atemberaubenden Panorama, in absoluter Ruhelage.

Aus einem Gasthof in dieser Lage wurde über drei Generationen »Das Moerisch«, nicht eines von vielen, sondern ein besonderes Wellnesshotel für Genießer. Lichtdurchflutete, helle Räume, heimische Eleganz im Landhausstil, einge­bettet in die Landschaft des Alpe-Adria-Raums, direkt am Golfplatz gelegen, erzeugen eine fast schon mediterrane Leichtigkeit.

Apropos Alpe-Adria: Die Beletage wurde zur »Piano nobile« der Venezianer – »Das Moerisch, Piano nobile di Lago di Millstatt«. Der Spa-Bereich sorgt durch viel Glas und edles Holz für Atmosphäre, mit

vier Saunen, Innen- und Außenpool, Außenwhirlpool (32 °C) sowie Beauty- und Wellnesskompetenz in Ayurveda

mit zertifizierter Biokosmetik.

Drei helle und lichtdurchflutete Speiseräume, ein gemütliches Kaminzimmer mit Rezeption und Bibliothek sowie eine heimelige Gaststube mit Kachelofen zählen

ebenso zur Hotelausstattung im DAS MOERISCH ****S. Eine elegante Veranda, ein Teichpavillon und ein gemütlicher Gastgarten laden zum Erholen ein.

DAS MOERISCH ****S

9871 Seeboden am Millstätter See

+ 43 4762 81372, info@moerisch.at

www.moerisch.at