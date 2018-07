Die schönsten Day Dresses im Retro-Look

Hübsch unkompliziert: Die Freude über sommerlichen Temperaturen bringen diese Day Dresses zum Ausdruck! Mit femininen Schnitten holen sie gekonnt das Einst ins Jetzt.

Aufgeweckt: 30er Jahre

Egal ob Morgenrock oder Nachthemd: GUCCI &Co. erfinden die Hausmode der 1930er neu und holen sie mit verspielten Rüschen und auffälliger Grafik ins 21. Jahrhundert.

Rüschenkleid von HORROR VACUI, um € 661,-. matchesfashion.com Kleid mit floralem Print von GUCCI, P. a. A. gucci.com Gestreiftes Rüschenkleid von MSGM, um €620,-. mytheresa.com

Regelbruch: 50er Jahre

Egal ob kurzer Petticoat oder auffälliges Revers: ALESSANDRA RICH und VALENTINO leihen sich nur das Beste vom 50er-Style und interpretieren ihn neu. So darf das Kleid jetzt ruhig eine Spur zu kurz ausfallen oder das simple Midikleid mit Brusttaschen versehen werden. Anachronismus ist Trumpf!

Kleid von ALESSANDRA RICH, um € 2 090,-. matchesfashion.com Bedrucktes Baumwollkleid von VALENTINO, um €1 490,-. valentino.com

Retrophilie: 80er Jahre

Diese unkomplizierten und bequemen Kleider erinnern an die eigene Kindheit. Ungezwungen sind auch die Materialien: Baumwolle und das etwas edlere Popelinegewebe sind wenig empfindlich und überstehen jugendliche Tollerei ohne Probleme. VETEMENTS krönt die Nostalgie mit einer Kapuze.

Trenchkleid von MAISON MARGIELA, um € 1 250,-. stylebop.com Popelinekleid von STAUD, um €320,-. staud.clothing Gestreiftes Hängerchen von PAUL &JOE, um € 380,-. paulandjoe.com