Styling Wunder Day Dresses

Man kann es sich einfach machen und trotzdem perfekt gestylt sein. Das Geheimnis dahinter sind feminin geschnittene Day Dresses. Muster und Prints spiegeln dabei die Tageslaune wider.

Keine trug das Day Dress so elegant wie sie: Die Prinzessin der Herzen, Lady Di, wurde weltweit für ihren Stil bewundert.

Wenig überraschend also, dass viele Designer sie als ihr Stilvorbild für diesen Trend nannten. Midilänge und zurückhaltendes Dekolleté verstehen sich dabei von selbst.

Für einen Hauch von Vintage steht Attico: Wickelkleid um € 1 300,-, mytheresa.com. Hemdblusenkleid mit Chiffonrock von Riani, um € 449,95, steffl-vienna.at. Retro-Blütentraum von Fracomina, um € 161,90, fracomina.it.

Ivi Collection setzt auf Indian Flowers und Kimonostil, um € 399,-, ivicollection.com. Verspieltes Seidenkleid mit Palazzo-Print von Stine Goya, um €430,-, stinegoya.com. Zauberhaftes Modell von Saloni, um € 575,-, salonilondon.com.

Back to the Seventies im Karolook von Belize, um € 360,-, belizeofficiel.com. Ein Traum aus senfgelber Seide von Aross Girl X Soler, um € 1 070,-, net-a-porter.com.

Jerseykleid in »Dusty Peach« von Acne Studios, um €350,-, acnestudios.com.

Schwarze Details auf reinweißem Stoff von Alexa Chung, um €530,-, alexachung.com. Englische Eleganz von Emilia Wickstead, um € 1 845,-,net-a-porter.com. Gestreiftes Leinenkleid mit Volants von Paper London, um € 620,-, paperlondon.com.