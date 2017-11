Seit Jahren zählt Denim zu den Verkaufsschlagern. Langsam spielt sich aber eine neue Melodie ein, die von feinen Stoffen und Couture getragen wird.

Angesprochen auf den Denim-Total-Look betonen Designer gerne das »Ease«. Sinngemäß übersetzen kann man es mit Leichtigkeit, eine gewisse Bequemlichkeit schwingt auch mit. In diesem Zusammenhang steht es einfach für wenig figurbetonte Loose-Fit-Schnitte.

Beinahe revolutionär mutet das Konzept von Maria Grazia Chiuri an: Immerhin vereint die Italienerin als Creative Director bei DIOR tragbare Mode mit Couture.