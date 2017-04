Der Bad Girl Bob bezeichnet einen frech gestylten und meistens kurz geschnittenen Bob. Unsere neue Lieblingsfrisur für den Frühling! Wer ihn jetzt trägt und wie man ihn am besten stylt…

Sundays are for sipping tea☕️ and serving blunt bob goals◼️Take it from @lucyhale 💁🏻 1,967 Likes, 19 Comments – Mane Addicts (@maneaddicts) on Instagram: „Sundays are for sipping tea☕️ and serving blunt bob goals◼️Take it from @lucyhale 💁🏻“



Ein bisschen 90er-Flair verbreitet dieser gerade geschnittene Bob mit Mittelscheitel. Kombiniert mit Choker oder dünnel Schal, lässiger Sonnenbrille und dem richtigen Drink, verkörpert er Coolness pur! Voraussetzung für diesen Schnitt sind eine dicke Haarstruktur.

螢光👌🏿NEON✨ 15.9k Likes, 53 Comments – Soo Joo (@soojmooj) on Instagram: „螢光👌🏿NEON✨“



Topmodel Soo Joo Park trägt den Bob bis unters Kinn und weißblond gefärbt – der Ansatz sticht dunkel hervor. Ein Bob mit Punk-Attitüde.

Woke up like.. @bleachlondon 33.7k Likes, 253 Comments – Suki Waterhouse (@sukiwaterhouse) on Instagram: „Woke up like.. @bleachlondon“



Die 25-Jährige Schauspielerin Suki Waterhouse trägt den Bob fast bis zur Schulter und mit langem Pony. Dieser Look sieht vor allem zerzaust und mit bunten Haartönungen genial aus.

Killing time won’t stop this crime. 🐝 7,380 Likes, 58 Comments – SoKo 🎤👻🇫🇷🐱♏️🌈📹 (@sokothecat) on Instagram: „Killing time won’t stop this crime. 🐝“



Inspiriert von Brian Molkos später 90er-Frisur stylt die französische Singer-Songwriterin Soko ihren Bob. Wenig Glamour und wenig Produkt machen den Tomboy-Look aus.

Breakfast burrito hit the spot. #newgig #oldfeeling #realburrito #fakebaby #ididntknowiwaspregnantwithabreakfastburrito #LifeItselfmovie 62.9k Likes, 240 Comments – Olivia Wilde (@oliviawilde) on Instagram: „Breakfast burrito hit the spot. #newgig #oldfeeling #realburrito #fakebaby…“



Immer für Scherze zu haben ist Hollywood-Star Olivia Wilde. Sie trägt den kurzen, blonden Schopf passend zur Stimmung locker gestylt, mit leichter Welle und Seitenscheitel. Der pure Beach-Look!

The man, the myth, the legend @lucbesson @valerianmovie #3D 592.5k Likes, 1,106 Comments – Cara Delevingne (@caradelevingne) on Instagram: „The man, the myth, the legend @lucbesson @valerianmovie #3D“



Glamour pur strahlt Cara Delevingnes neuer Platin-Bob aus. Ein Beweis dafür, dass diese Haarfarbe geföhnt und gelegt genauso elegant sein kann wie Naturblond.

Aufmacherfoto: Catwalkpix