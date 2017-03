Der beste Trick für elegantes Make Up

Contouring, betonte Augenbrauen, Lippenstift und Winged Eyeliner mit Lidschatten… In einer Welt, in der junge Mädchen mit perfekter Haut auf Instagram aussehen wie Clowns oder Transvestiten, gilt es mehr den je, Klasse zu zeigen. Mit diesem Trick kann man jedem neuen Make up Trend folgen, ohne angemalt auszusehen.

Zugegeben, wir alle lieben es Make up zu tragen. Das Schminken ist ein morgendliches Ritual, dass viele Frauen geistig auf den Tag vorbereitet. Ein Zen-Moment. Man geht kaum an einem Beauty-Counter vorbei, ohne nach dem neuesten Chanel Lippenstift zu greifen oder MACs neueste Foundation zu probieren. Contour- und Eyeshadowpaletten werden einem regelrecht nachgeworfen und wer verzichtet schon gerne auf klassischen Liquid Eyeliner, der jedem Auge mit der richtigen Technik einen tollen Flick verpasst? Klar, auch in Sachen Make Up ist die Frau der Welt am Puls der Zeit, doch all die Trends überfordern. Dabei ist es so einfach, Trends mitzumachen ohne überschminkt zu wirken: Man darf sie nicht wild miteinander kombinieren! Hier ein paar Varianten, die immer funktionieren:

Warmer Blush

Du brauchst: Leichte Foundation, Highlighter, Blush, Mascara, Lippenbalsam (leicht getönt)

Foundation mit niedriger Deckkraft auftragen, mit Highlighter subtil die oberen Kieferknochen betonen, warmen Blush auf die Wangen auftragen und Wimpern mit brauner Mascara minimal tuschen. Zum Schluss leicht getönten Lippenbalsam auftragen (ebenfalls in einer warmen Farbe).



Nude Sculpting

Du brauchst: Foundation, Contour Palette, Concealer, Augenbrauengel,

Mit diesem Look kannst Du das Gesicht formen, ohne gleich wie Kim Kardashian zu wirken. Foundation auftragen, Kontur auftragen (je nach Gesichtsform variiert hier die Technik, idR wird unter den Wangenknochen der dünklere Ton aufgetragen, der Highlighter oberhalb). Bei hoher Stirn kann man zB auch unterhalb des Haaransatzes den dunklen Ton auftragen oder damit seine Nase verschmälern. Alles gut blenden und die Augenbrauen mit Gel betonen. Hier bitte auf das komplette Ausmalen mit einem Stift verzichten! Rote Lippen für den Tag

Du brauchst: Concealer, Highlighter, roter Lippenstift, Mascara

Die Haut soll frisch aussehen und nicht schwer: Deswegen verzichten wir auf Foundation sondern arbeiten nur mit Concealer an geröteten Stellen oder über Unreinheiten. Danach Highlighter auftragen und den roten Lippenstift mit den Fingern auf die Lippen tupfen, bis genügend Deckkraft vorhanden ist. Wer ein Statement machen will, kann natürlich auch mit rotem Lipliner arbeiten. Etwas Mascara auf die Wimpern, fertig!



Verführerische Augen

Du brauchst: Foundation, Eyeshadow, Eyeliner, Mascara, optional Lipgloss oder Nude Lippenstift

Foundation sorgfältig auftragen, mit braunem oder ins Kupfer gehendem Eyeshadow die Augen betonen, Lid mit Eyeliner innen und auußen umranden und großzügig mit Mascara arbeiten. Die Augenbrauen formen aber nicht übermäßig betonen. Auf die Lippen kommt entweder klarer Lipgloss oder ein matter Nudeton. Metallic Lippenstift

Du brauchst: Matte Foundation, Concealer, Augenbrauenstift, Metallic Lippenstift, natürlicher Mascara

Dieser Look ist eindeutig am schwierigsten im Alltag zu tragen. Der Metallic Lippenstift kommt in einer breiten Farbvariante und ist sehr auffällig. Daher sollte man ihn passend zum Outfit tragen und den Rest des Make ups matt halten. Foundation mit viel Liebe zum Detail auftragen und Unreinheiten mit Concealer gut verbergen. Augenbrauen mit Stift betonen (nicht ausmalen!), Metallic Lippenstift genau und sorgfältig auftragen, Wimpern leicht tuschen. Optional kann man eine dünnen, schwarzen Eyeliner am oberen Lid verwenden.