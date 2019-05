Der Minirock ist zurück!

Verknappung als verkaufssteigernde Maßnahme macht auch in der Mode Sinn – nur anders als gedacht: Der Minirock ist kürzer als je zuvor und gefragter denn je!

Maximale Wirkung mit minimalem Aufwand: Der ultrakurze Minirock hat seine Wirkung bis heute nicht verloren, auch wenn er sich in der aktuellen Saison meist züchtig in Oversize gibt und -ganz leger -mit Sweater oder Boots kombiniert wird.

Balmain steht für Glamour und Opulenz, die sich nicht unbedingt in Stoffmengen zeigt, sondern in aufwendigen Applikationen.