Das perfekte Outfit fürs Büro zu finden, ist Tag für Tag eine Challange. Wir werfen einen Blick auf neue Trends und wie man vermeintliche No-Gos doch noch businesstauglich macht.

Trend: Weiter Hosenanzug

Der perfekte Business Look ist weder aufreizend noch allzu auffällig. Trotzdem ist es erlaubt, ein Style Statement zu setzen: Zum Beispiel wie Chloe Sevigny mit einem weiten Hosenanzug, kombiniert mit Clutch und High Heels.

Casual Friday: Jeans

Jeans galten als Office-Look lange Zeit als verpönt. Freitags sind sie aber durchaus erlaubt – solange kein wichtiges Meeting angesetzt ist! Wichtig ist, dass die Jeans einen figurbetonten, eleganten Schnitt haben und keine auffälligen Waschungen oder gar Löcher. Man kombiniert sie am besten mit Bluse und Stilettos wie Zoe Saldana.

Gewagt: Sheer

Durchsichtige Materialien sollte man im Büro eher vermeiden. Die perfekte Ausnahme zeigt Viktoria Beckham: Kombiniert mit einem maskulinen Schnitt, der nicht zu viel vom Dekolleté preis gibt, ist die durchsichtige Bluse businesstauglich.

Klassiker: Schwarzer Rock und weiße Bluse

Dieser Look ist der Klassiker schlechthin fürs Business. Der Bleistiftrock muss aber nicht zwingend die Knie bedecken. Solange die Bluse zugeknöpft ist, funktioniert er auch in der kurzen Variante. Wichtig: Nie mit einem tiefen Ausschnitt kombinieren!

Erlaubt: Sneakers

Wieso eigentlich nicht? Solange der Rest des Outfits elegant ist und die Sneakers farblich zum Ensemble passen und sauber(!) sind, erzielt man einen netten Twist, gesehen bei Olivia Palermo!

Lässig: Weißes T-Shirt

Auch hier gilt es, die richtige Kombination zu treffen! Mit einem eleganten schwarzen Blazer oder Smoking Jacket gepaart mit Hohen Schuhen ist auch das weiße T-Shirt im Büro erlaubt, und strahlt wie bei Cindy Crawford elegante Lässigkeit aus. Den Look am besten Monochrom halten und auf auffälligen Lippenstift verzichten.

Fotos: Getty Images