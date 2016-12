Der rote Lippen Guide

Sie sind der Klassiker schlechthin und stehen wirklich jedem: Roten Lippen. Sie werten nicht nur einen lässigen Tageslook mit Jeans und weißer Bluse auf, sondern geben jedem Abend- und Cocktail-Kleid den finalen Touch. Wir haben für euch die tollsten Shades ausgesucht, und erklären, zu welchem Typ sie passen.

Neutrale Töne. Diese Rottöne stehen jedem, egal welche Art von Hauttyp man ist oder Haarfarbe man hat.

Orange Töne. Töne mit oranger Farbbasis, die gerne in Richtung Tomate gehen, passen am besten zu Frauen mit gelblichem Hautton – dazu gehört auch der olive Hauttyp, wie man ihn oft an südlicheren Frauen sieht, meist mit dunklem Haar. Vorsichtig sollte man mit dieser Farbe sein, wenn man sehr kühle Haut mit Tendenz ins rötliche hat. Das bedeutet nicht, dass es hier ein komplettes Orange-Verbot gibt, man sollte allerdings darauf achten, dass die Foundation perfekt sitzt und ebenfalls auf gelber Basis ist.

Kühle Töne. Rottöne mit hohen Blauanteil stehen sehr vielen Hauttypen. Klassisch tragen sie eher Frauen mit ebenfalls kühlem Teint, aber sie können auch bei warmem Hautton (zB bei asiatischer Haut) wirklich toll hervorstechen.