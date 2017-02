Der Stil von Lady Gaga

Beim gestrigen Superbowl trug Lady Gaga VERSACE – und glänzte, wie kaum ein Popstar zuvor. Wir werfen einen Blick auf die ikonischen Outfits des Popstars – ein Best of der letzten 9 Jahre.

Mit Donatella Versace verbindet Lady Gaga eine enge Freundschaft. Kein Wunder, dass ihre Kreationen besonders oft an Lady Gagas trainiertem Körper glänzen. 2013 war sie sogar das Gesicht der VERSACE Kamapgne und sah aus wie die junge Donatella. Wahrscheinlich kein Zufall…

Ob als Domina im schwarzen Bondage-Outfit, als Meerjungfrau im Muschelkostüm oder elegant wie ein Stummfilmstar: Kaum jemand ist so wandlungsfähig wie Lady Gaga. Sie ist so avant garde, dass sogar Madonna neben ihr blass aussieht – und bleibt dabei überraschenderweise fast immer stilvoll. Sogar im legendären „Fleischkleid“ von Franc Fernandez gelang es Lady Gaga zu glänzen und verlor sogar im Shitstorm von Tierschützern nie ihre Würde. Außerdem lief sie für Marc Jacobs bei dessen FW16-Show.

Fotos: Getty Images